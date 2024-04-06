شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب الزمالك.. الأبيض أقوى هجوم ودفاع في موسم لقب الدوري بدون هزيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نادى الزمالك من أكثر الأندية العربية شعبيةً من المحيط إلى الخليج، بل إن جماهيريته تصل إلى كافة أنحاء القارة الأفريقية، وفى سلسلة "ملعب الزمالك" التى يقدمها الخليج 365 طوال أيام شهر رمضان الكريم نستعرض أشهر تتويجات الفارس الأبيض بالبطولات.

الزمالك توج بلقب الدوري موسم 2003-2004، وهو الموسم رقم 47 في تاريخ الدوري المصري الممتاز، وانتهى بتتويج الزمالك ليحصد لقبه الحادي عشر والثاني على التوالي.

حقق الزمالك لقب الدوري موسم 2003-2004، بفارق 9 نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني في هذا الموسم، كما أنهى الأبيض الموسم بدون أي هزيمة، حيث لعب 26 مباراة وحقق 21 فوز وتعادل في 5 مباريات.

وحصل الزمالك في هذا الموسم على لقب أفضل فريق هجوميا ودفاعيا حيث سجل لاعبوه 59 هدفا واستقبلت شباكه 16 هدفا.

وحصد عبد الحليم علي مهاجم الزمالك الأسبق والهداف التاريخي للفريق لقب هداف الدوري في هذا الموسم بعد تسجيله 21 هدفا من أصل 59 هدفا سجله فريقه.