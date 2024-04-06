شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف أول الحاضرين لأداء صلاة الجنازة على والد مروان محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل قبل قليل، أيمن أشرف مدافع البنك الأهلي، إلى مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة على محسن ثروت والد مروان محسن لاعب مودرن فيوتشر.

ونعى مروان محسن مهاجم مودرن فيوتشر، وفاة والده عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وكتب مروان محسن: إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا في ذمة الله.

وكان مروان محسن مهاجم فريق مودرن فيوتشر، قد بدأ مرحلة جديدة من التأهيل والعلاج الطبيعي، وذلك بعد إصابته خلال مشاركته مع الفريق في مواجهة بلدية المحلة بمسابقة الدوري المصري الممتاز، بقطع فى الرباط الخارجي للركبة اليسرى.



أيمن أشرف فى الجنازة