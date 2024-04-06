شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفحص خلفية على معلول الليلة استعداداً لمواجهة إنبى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع التونسى على معلول، الظهير الايسر للنادى الاهلى، اليوم السبت، لفحص طبى على هامش مران المارد الأحمر بعدما اشتكى من شد فى العضلة الخلفية بالدقائق الأخيرة من مباراة فريقه أمام سيمبا التنزانى بدوري أبطال أفريقيا.

ونجح الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، فى حجز تذكرة التأهل للدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطى عقبة سيمبا التنزانى 3-0 بمجموع المباراتين ليصل المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة للمرة العشرين فى تاريخه والخامسة على التوالي.



ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى العاشرة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.



وخسر الأهلى من البنك الأهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم.



ويمتلك الأهلى 17 نقطة فى رصيده ببطولة الدوري بعدما لعب 8 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 9.



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وانبى فى الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.