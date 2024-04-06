شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الشرطة يحصد بطولة الجمهورية للتجديف بمشاركة 700 لاعب ولاعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج نادى اتحاد الشرطة الرياضى بلقب بطولة الجمهورية للتجديف، التي نظمها الاتحاد المصري للعبة، فى البطولة التى اقيمت بمشاركة أكثر من 700 لاعب ولاعبة يمثلون 17 ناديًا من مختلف مناطق الجمهورية.

تمكن نادي اتحاد الشرطة من السيطرة على المركز الأول بتحقيقه مجموع نقاط قدره 249، وجمع 41 ميدالية متنوعة، بما في ذلك 13 ميدالية ذهبية. حقق الفريق أيضًا 21 ميدالية فضية و 7 ميداليات برونزية، بالإضافة إلى تحقيق العديد من المراكز المتقدمة من المركز الرابع إلى المركز السادس في سباقات مختلفة.

وجاء نادي المقاولون العرب في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن المركز الأول، حيث حصد 247 نقطة وفاز بـ 42 ميدالية متنوعة، بما في ذلك 22 ميدالية ذهبية و 8 ميداليات فضية و 12 ميدالية برونزية. وحقق العديد من المراكز المتقدمة من المركز الرابع إلى المركز السادس في سباقات مختلفة.