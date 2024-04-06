شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يودع والده بعد أداء صلاة الجنازة بحضور نجوم الكرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع مروان محسن مهاجم مودرن فيوتشر والده بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد السيدة نفيسة.

وكان كل من هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لمودرن فيوتشر، ومحمد فاروق لاعب مودرن فيوتشر، وعلاء ميهوب مدير الكرة بالنادي، وعلي الفيل لاعب الفريق، وهشام محمد لاعب الإسماعيلي، وحسين السيد لاعب المصري، أيمن أشرف لاعب البنك الأهلي قد حرصوا على التواجد في مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة ومواساة زميلهم.

ونعى مروان محسن، مهاجم مودرن فيوتشر، والده عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وكتب مروان محسن: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا في ذمة الله".

وكان مروان محسن مهاجم فريق مودرن فيوتشر، قد بدأ مرحلة جديدة من التأهيل والعلاج الطبيعي، وذلك بعد إصابته خلال مشاركته مع الفريق في مواجهة بلدية المحلة بمسابقة الدوري المصري الممتاز، بقطع فى الرباط الخارجي للركبة اليسرى.