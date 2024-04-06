جائزة اليابان الكبرى: فيرستابن الأسرع مجدداً في التجارب الرسمية

الرياص - اسماء السيد - سوزوكا (اليابان): سينطلق بطل العالم لسباقات الفورمولا واحد في المواسم الثلاثة الماضية، الهولندي ماكس فيرستابن، من المركز الأول في جائزة اليابان الكبرى الأحد، بعد تصدره التجارب الرسمية السبت على حلبة سوزوكا، متفوّقاً على زميله في فريق ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس.

سجّل فيرستابن الذي اخفق في انهاء الجولة الأخيرة في أستراليا بسبب عطل ميكانيكي، 1:28.197 دقيقة خلال ظروف جافة في سوزوكا، بفارق 0.066 عن بيريس.

وهذه المرة الرابعة من اصل اربع سباقات هذا الموسم يحتل فيرستابن صدارة التجارب الرسمية.

قال "كان التنافس قريباً في النهاية. الحلبة حسّاسة للغاية. عندما تريد الوصول إلى الحد الاقصى، لا تنجح الامور دوماً".

وحلّ البرطياني لاندو نوريس ثالثاً في التجارب، بفارق 0.292 ثانية عن الهولندي.

أما الإسباني كارلوس ساينس الذي حقق على متن فيراري الفوز في ملبورن قبل أسبوعين، فحلّ في المركز الرابع، متقدماً على الإسباني المخضرم فرناندو الونسو (أستون مارتن)، الأسترالي أوسكار بياستري (ماكلارين) وبطل العالم سبع مرات البرطياني لويس هاميلتون (مرسيدس).

وتوّج فيرستابن (26 عاماً) باول جائزتين هذا الموسم على حلبة الصخير البحرينية وفي شوارع جدّة، لكنه انسحب في ملبورن بسبب مشكلات في المكابح، وهي أول مرة في سنتين يجبر على الانسحاب.

قال فيرستابن الذي حقق أسرع زمن في التجارب الرسمية للعام الثالث توالياً في سوزوكا السريعة "من الرائع كفريق أن نحتل المركزين الاول والثاني، ونأمل في استمرار ذلك غداً".

وألمح الهولندي خلال جائزة السعودية الكبرى الشهر الماضي أنه سيفكر في مغادرة حلبات السرعة عندما ينتهي عقده مع الحظيرة النمسوية في 2028، إذا انفصل الفريق عن مستشاره هيلموت ماركو عراب مسيرته في الفئة الأولى.