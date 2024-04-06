وزير الرياضة يناقش مع رئيس اتحاد للجمباز عدد من ملفات العمل الهامة

ياسر رشاد - القاهرة - التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين والمصري والإفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز، اليوم السب، لمناقشة عدد من ملفات عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة.



وتطرق الاجتماع إلي مناقشة منتخبات مصر للجمباز للمشاركة في البطولات القادمة ومنها ثلاثة بطولات أفريقية، الأولي في رواندا، والثانية في المغرب والثالثة في تونس، بالإضافة إلي استضافة عدد من بطولات العالم القادمة.



أشار وزير الشباب والرياضة، متابعته خطوة بخطوة مع الاتحاد المصري للجمباز، فيما يخص تنظيم البطولات القادمة على أعلى مستوى وبصورة تليق بمكانة مصر في تنظيم البطولات، مشيرًا إلى أن مصر جاهزة لاستضافة البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها، والطفرة الإنشائية والإنجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتابع : "أن الوزارة حريصة على دعم جميع الاتحادات الرياضية لتتمكن من تنفيذ خططها وبرامجها وأنشطتها من خلال الاستعانة في هذا الشأن بالدراسات التي تعدها اللجنة العلمية بالوزارة".



من جانبه، ثمنَ إيهاب امين رئيس الإتحاد المصري للجمباز؛ جهود الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، علي الجهود الدائمة من أجل استمرار إستقرار منظومة عمل الرياضة المصرية في طريق ريادتها.



حضر اللقاء، الدكتور أشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة، الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لقطاع البطولة.