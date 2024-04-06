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تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة ليتشي بالدوري الإيطالي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فريق ليتشي عصر اليوم السبت، في المباراة التي تجمعهما علي ملعب جوزيبي مياتزا ضمن مباريات الجولة 31 من بطولة .

وتنطلق المباراة اليوم السبت في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ميلان الرسمي:-

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – جابيا – توموري – كالابريا

خط وسط: ياسين عدلي – تيجاني

خط الهجوم: بوليستش - لياو – جيرو – تشاكويزي

 

و يتواجد الميلان في المركز الثاني برصيد 65 نقطة وبفارق 14 نقطة عن المتصدر إنتر ميلان برصيد 79، بينما يتواجد ليتشي في المركز ال 13 برصيد 29 نقطة.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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