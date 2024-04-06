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كولر يفاجئ نجم الاهلي قبل مباراة إنبي بالدوري

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مارسيل كولر - الأهلي

مارسيل كولر - الأهلي

فاجأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي عمر كمال عبد الواحد، بقرار جديد قبل مواجهة إنبي المقبلة.

ويلتقي النادي الاهلي نظيره إنبي الاثنين، في المباراة المؤجلة من الدور الأول من مسابقة الممتاز.

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وقرر كولر عودة عمر كمال عبد الواحد للتشكيل الأساسي للفريق الأحمر في مباراة إنبي القادمة، وذلك في ظل خطة المدرب السويسري في عمل تدوير بين اللاعبين حتى لا يتعرض أي لاعب للإرهاق، خاصة في ظل تلاحم المباريات في الوقت الحالي.

وحقق المارد الأحمر الفوز على فريق سيمبا التنزاني بهدفين دون رد، أمس الجمعة، ضمن مباريات الإياب لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليتأهل العملاق المصري لنصف نهائي البطولة بثلاثية دون رد بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وينتظر النادي الاهلي الفريق الفائز من مباراة مازيمبي الكونغولي وبترو أتليتكو الأنجولي، لمواجهته في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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