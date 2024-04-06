بديل الجزيري.. مهاجم مغربي على رادار الزمالك في الميركاتو الصيفي

دخل المغربي كريم البركاوي، مهاجم فريق الرائد السعودي دائرة الترشيحات للاعبين الذين ينوي نادي الزمالك التفاوض معهم لضم أحدهم في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتلقى نادي الزمالك ترشيحًا من أحد وكلاء اللاعبين للتعاقد مع المغربي كريم البركاوي، وذلك في ظل رغبة البرتغالي جوزيه جوميز لتدعيم الخط الأمامي للفريق الأبيض.

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وينتهي عقد كريم البركاوي مع نادي الرائد السعودي بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي ناد بنهاية عقده.

وكان جوميز قد أبلغ إدارة نادي الزمالك بعدم قناعته بالتونسي سيف الدين الجزيري، وطلب رحيل اللاعب بنهاية الموسم الجاري، والتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد من اخيتاره.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة نظيره فيوتشر غدًا الأحد، ضمن مباريات الإياب لربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وحقق الزمالك الفوز في مباراة الذهاب على حساب فيوتشر بهدفين لهدف، ليضع الفريق الأبيض قدمًا ونصف الدور التالي من البطولة.