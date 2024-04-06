رضا عبد العال: "الكونفدرالية فرصة عمر الزمالك.. وماذا يفعل سامسون في المدربين؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي الأسبق، أهمية فوز الزمالك بالكونفدرالية في الموسم الحالي، مشيرا إلى أن مباراة مودرن فيوتشر غدً مهمة في مشواره.

وقال عبد العال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" : "مباراة فيوتشر مهمة يجب أن يفوز الزمالك لاستكمال المشوار، الزمالك يجب أن يفوز بالكونفدرالية، لأنها فرصة عمره".

وأضاف: "يجب أن يبدأ سامسون مباراة غدً، لا أعلم ماذا يفعل في المدربين؟، كل مدرب يشاركه أساسي ويسجل هدفا، بعدها يجلس على مقاعد البدلاء، كما أن موديست لاعب الأهلي لا يسجل وكل مباراة يلعب أساسيا، يجب أن يشارك الأول مكان أوباما وناصر منسي في الأمام".

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