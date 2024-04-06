اشتباكات داخل نادي الزمالك وإصابة فرد أمن.. ما التفاصيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت الساعات الماضية انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاشتباكات داخل مقر نادي الزمالك، ضمن فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم التي ينظمها النادي.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، تفاصيل الواقعة قائلا: "المباراة في الدورة كان بها مشاحنات بين لاعبي الفريقين، بسبب القرارات ومجريات المباراة، التي شهدت حضور لبعض الجماهير لكل فريق، لا يمتلكون عضوية النادي ونشبت مشادة بينهما على هامش المباراة".

وأضاف: "ومع نشوب الاشتباكات بين الحضور في ملعب المباراة، تدخل أفراد أمن النادي وقام بإخراج الجميع خارج مقر النادي، إذ أسفرت الاشتباكات عن إصابة أحد أفراد الأمن، وفتح مجلس إدارة الزمالك تحقيقا في الأمر، الذي قد ينتهي بإيقاف عضوية بعض المشاركين".

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