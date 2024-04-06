شكرا لقرائتكم خبر عن فطار الكابتن.. محمد يوسف: "شوربة طماطم وحمام محشى وبرام أرز وبانيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهتم معظم الرياضيين باختيار أنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارًا دسمًا مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية. ولكن وسط المحافظة على أوزانهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الرياضات لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

كل يوم نقدم لكم نجمًا جديدًا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع محمد يوسف نجم الأهلى السابق ومساعد المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم، والذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى شهر رمضان الكريم قائلا، "شوربة طماطم وبرام أرز وحمام محشى وفراخ بانيه".

ويتناول يوسف إفطار رمضان صحى للمحافظة على نظامه الغذائى لعدم زيادة الوزن، ويفضل دائما قضاء أوقاته الروحانية مع أصدقائه وأسرته كما يحرص على قضاء أوقات شهر رمضان فى العبادات خاصة أنه لديه طقوس وعادات رمضانية دينية واجتماعية مع الأقارب والأصدقاء فى الشهر الكريم فى الأوقات البعيدة عن المباريات.