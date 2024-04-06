حسين الشحات خارج حسابات الأهلي في لقاء القمة ضد الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة قبل نهاية لقاء سيمبا التنزاني أمس الجمعة في مباراة الإياب ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على ضيفه سيمبا بنتيجة 2-0 أمس الجمعة في إياب ربع نهائي دوري الأبطال ليضمن تأهله إلى نصف النهائي للبطولة القارية.

وتم نقل حسين الشحات إلى المستشفى عقب الإصابة وخضع لأشعة مقطعية أثبتت إصابته بشرخ في القدم وتورم أسفل العين.

وأصبح الشحات خارج حسابات الأهلي في لقاء القمة ضد الزمالك يوم 15 أبريل الجاري بالدوري الممتاز بسبب هذه الإصابة بجانب غيابه عن مباراة إنبي القادمة بعد غدٍ الاثنين بالدوري.

ويخضع الشحات لأشعة جديدة لتحديد موقفه من لقائي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.