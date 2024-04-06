موعد عودة كورتوا للمشاركة مع ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، لاعب نادي ريال مدريد، آخر مستجدات إصابته وموعد عودته للملاعب مجددًا بعد غيابه عن مباريات الملكي خلال الفترة الماضية.

وكان كورتوا تعرض لإصابة قوية بتمزق في غضروف الركبة في مارس الماضي وابتعد عن مباريات الملكي خلال الفترة الأخيرة.

وكشف كورتوا عن أنباء سارة لجماهير ريال مدريد بخصوص موعد عودته حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد سأتواجد مع الفريق بشكل طبيعي”.

وأضاف الحارس البلجيكي: “بالتالي سأكون جاهزًا للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي بداية من الموسم المقبل”.

وكان تيبو كورتوا قد غاب عن صفوف ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء الفترة التحضيرية.

يذكر أن تيبو كورتوا أعلن في وقت سابق أنه لن يتمكن من المشاركة مع منتخب بلجيكا في بطولة كأس أمم أوروبا القادمة (يورو 2024).