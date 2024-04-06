السولية يكشف أسباب تراجع مستوى الأهلي أمام سيمبا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن أسباب تراجع المستوى للعديد من اللاعبين خلال مواجهة سيمبا بالأمس الجمعة، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم.



وتحدث عمرو السولية في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، كيث قال: "مواجهة سيمبا كانت صعبة، فلقد واجهنا فريقًا جيدًا، لكننا كنا نملك أفضلية واضحة بعد الفوز في مباراة الذهاب خارج أرضنا، وهذا الأمر منحنا أريحية كبيرة في لقاء الإياب".

وأضاف: "خوضنا الشوط الأول بحذرٍ بعض الشيء، لكن في الشوط الثاني ازداد إصرارنا على الفوز وتسجيل هدف، ونجحنا في تحقيق ذلك".

وأكمل السولية: "طريقة لعبنا كانت مختلفة في الشوطين، حيث اتبعنا تعليمات المدير الفني، ففي الشوط الأول حاولنا إجبار الفريق التنزاني على الخروج بالكرة من منطقته وخلق مساحات في ظهره، بينما لعبنا بطريقة أكثر هجومية في الشوط الثاني".