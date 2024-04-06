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مانشستر سيتي يضرب كريستال بالاس برباعية ويضيق الخناق على ليفربول بالبريميرليج

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مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الفوز الكبير برباعية مقابل هدفين على حساب كريستال بالاس، ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر الممتاز.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة الـ70 في المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليج بالتساوي مع ، إلا أن فارق الأهداف لصالح الريدز.

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وكان النرويجي إيرلينج هالاند قد عاد للتهديف من جديد في مباراة كريستال بالاس بعدما أحرز الهدف الثالث للسيتي، وذلك بعد غيابه عن التهديف آخر أربع مباريات.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي غدًا الأحد، ضمن مباريات قمة الجولة الـ31 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق أرسنال المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 68 نقطة، مع تبقي مباراة له في الجولة الحالية.

ويأتي فريق أستون فيلا في المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 59 نقطة، ويأتي فريق توتنهام في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 57 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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