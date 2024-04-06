كيف يستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر فى إياب ربع نهائى الكونفدرالية؟

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك، بقيادة مديره الفنى البرتغالى جوزيه جوميز، لمواجهة مودرن فيوتشر غدا، الأحد، فى إياب دور ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية باستاد القاهرة الدولى.

ج..يجرى البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، أكثر من تعديل على تشكيل الفريق في مباراة فيوشر نظراً للغيابات المتوقعة فى اللقاء، ومن أجل الحفاظ على توازن وتماسك الفريق فى المواجهة المصيرية.

ج..يدرس جوميز الدفع بسيف الدين الجزيرى أساسياً فى خط هجوم القلعة البيضاء، بعد ظهوره بمستوى جيد خلال نزوله بديلاً فى لقاء الذهاب، فضلا عن ظهور محمد شحاتة بجوار نبيل عماد دونجا فى منطقة وسط الملعب.

ينوى جوميز الدفع بأحمد سيد زيزو من بداية اللقاء بعد تواجده على مقاعد البدلاء فى اللقاء الماضى خوفاً عليه من تجدد إصابته.

ج ..خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجاً تأهيلياً وبدنياً خاصاً للاعبين خلال المران الذى أقيم مساء الجمعة، على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى اللاعبون مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء باستخدام الأدوات المخصصة لذلك، أو بالكرة تحت قيادة جواوو ميجيل مدرب الأحمال بالفريق.

وقام الجهاز الفني للفريق برفع الحمل البدني للاعبين وفقا للبرنامج الموضوع، خاصة بعد إلغاء مران الأمس بسبب وفاة محمد مدحت المعد البدني للفريق .

ج..الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" قرر تعيين طاقم تحكيم بقيادة الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة العودة التي تجمع الزمالك ومودرن فيوتشر باستاد القاهرة الدولي.