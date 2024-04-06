شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الأهلى فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال 20 مناسبة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فى حجز تذكرة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطى عقبة سيمبا التنزانى 3-0 بمجموع المباراتين ليصل المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة للمرة العشرين فى تاريخه والخامسة على التوالي.

وخلال التسعة عشرة مرة الماضية، التى وصل فيها الأهلي إلى الدور النصف النهائي، استطاع الصعود إلى النهائي ستة عشرة مرة، ولم يخرج من الدور النصف النهائي سوى ثلاث مرات أعوام 1981، و1988، و2010.

وصعد الأهلي إلى نصف النهائي الأفريقي خمس مرات على التوالى أعوام 2020 و2021 و2022 و2023 و2024.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا ثم عاد ليكرر فوزه في مباراة الإياب بالقاهرة بهدفين دون رد سجلهم عمرو السولية ومحمود كهربا.

وفي نسخة العام الماضي، تعادل الأهلي في إياب الدور ربع النهائي بدون أهداف أمام الرجاء المغربي، إلا أنه كان فائزًا في الذهاب بهدفين ليصعد الأهلي ويحصد اللقب.

ويأمل الأهلى، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.