دوري أن بي ايه: سلتيكس يتجنب مع بدلائه عودة قوية من كينغز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس: فرمل بوسطن سلتيكس، أفضل فريق هذا الموسم بالدور المنتظم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، عودة قوية في الربع الأخير لساكرامنتو كينغز ونجمه ديأرون فوكس صاحب أربعين نقطة، بفوزه على ضيفه 101 100 الجمعة.

وبدا بوسطن الذي سيحظى بأفضلية الأرض في كل مواجهاته في الأدوار الاقصائية (بلاي أوف)، في طريقه إلى فوز سهل عندما تقدّم بفارق 19 نقطة منتصف الربع الأخير.

لكن السيناريو الاعتيادي كاد ينهار، عندما تقدّم ساكرامنتو 100 99، بعد ثلاثية من فوكس قبل 26 ثانية من الصافرة.

ومنحت رمية خافيير تيلمان "العائمة" قبل سبع ثوان الفريق الأخضر فوزه الحادي والستين هذا الموسم، والرابع توالياً، مقابل 16 خسارة.

أشاد مدرب سلتيكس جو ماتزولا بمثابرة التشكيلة الرديفة للاعبيه في الفترة الحاسمة من المباراة، معتبراً انها تبشّر بالخير قبل المباريات الاقصائية "كان الامر ممتعاً. لم أكن اتخيّل محاكاة أفضل من التوتّر، الضغط والفوضى. كانت البيئة المثالية للتطبيق".

تابع "عندما يدخل هؤلاء الشبان، تضعهم على نفس المستوى مثل الآخرين. أعتقد انهم قاموا بعمل رائع على صعيد صناعة اللعب".

كان البديل بايتون بريتشارد أفضل مسجل لبوسطن (21 نقطة)، فيما أضاف لاعب الارتكاز اللاتفي كريستابس بورزينغيس 20 نقطة و11 متابعة ونجم الفريق جايسون تايتوم 17 نقطة.

ورغم خسارة ساكرامنتو، إلا انه ضمن مركزاً على الأقل في ملحق البلاي إن المؤهل إلى الأدوار الاقصائية، وذلك بعد خسارة هيوستن روكتس على أرضه أمام ميامي هيت 104 119.

يحتل ساكرامنتو المركز الثامن في المنطقة الغربية (44 33) وهيوستن روكتس الحادي عشر (38 39).