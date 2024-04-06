بايرن ميونخ يخسر من هايدنهايم ويدفع ليفركوزن نحو لقب البوندسليجا

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى بايرن ميونخ خسارة جديدة في الدوري الألماني وذلك أمام هايدنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الألماني.

خسارة بايرن ميونخ أبعدته خطوة أخرى عن صراع القمة مع باير ليفركوزن الذي يفصله خطوة واحدة عن التتويج بالدوري الألماني.

وتعد خسارة بايرن ميونخ هي الثانية على التوالي بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 60 نقطة، ويفصله 16 نقطة عن باير ليفركوزن.

ويتبقى من عمر الدوري الألماني 6 أسابيع ويحتاج ليفركوزن للفوز في مباراة واحدة من أجل التتويج باللقب الألماني والتي ستكون أمام فيردر بريمين يوم الأحد الموافق 14 أبريل الحالي.

وتأتي خسارة بايرن ميونخ أمام هايدنهايم قبل الموقعة المرتقبة أمام أرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والمقررة يوم الثلاثاء المقبل.