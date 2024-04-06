شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يحذر صلاح محسن من التهور بعد تعرضه للطرد فى أكثر من مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، صلاح محسن مهاجم الفريق بالابتعاد عن التهور على أرض الملعب وذلك بعد تعرضه للطرد أكثر من مرة في المباريات الأخيرة.

وكان صلاح محسن قد تعرض للطرد في مباراة الاتحاد السكندري الماضية والتي انتهت بفوز زعيم الثغر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما كان صلاح محسن قد تعرض أيضاً في مواجهة الجونة بالجولة 12 من الدوري من قبل.

وتأكد غياب الثنائي صلاح محسن وكريم العراقي لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق القادمة أمام نظيره فريق فيوتشر والمقرر إقامتها فى الرابعة عصر الخميس المقبل باستاد برج العرب، بعد حصول صلاح محسن على الكارت الأحمر خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، والتي شهدت كذلك حصول كريم العراقي على الإنذار الثالث.

وكان المصري قد خسر في اللقاء الماضي أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتراجع المصري إلى المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة، متساوياً مع الاتحاد السكندري صاحب قمة الترتيب، وإنبي الوصيف بنفس الرصيد.