فينيسيوس جونيور يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد ريال مدريد الإسباني لمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.



ومن المقرر لعب مواجهة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي على ملعب سنتياجو بيرنابيو.

ومن المتوقع أن يبدأ كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بخطة اللعب المعهودة والمعروفة 4/3/3.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام المان سيتي

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: ناتشو، كارفخال، ميندي، تشواميني.

خط الوسط: كروس، كامافينجا، فالفيردى.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، براهيم دياز.

ريال مدريد والسيتي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في تمام التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل، والتي يشهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو" معقل الفريق الملكي.

وتُنقل موقعة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي عبر عدة قنوات فضائية، حيث نجحت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية في الحصول على حقوق إذاعة بطولة دوري أبطال أوروبا منذ عدة مواسم ماضية.