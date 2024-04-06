كولر يتحدى إنبي قبل مواجهته في الدوري

نشر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، صورة وهو يحتفل بالفوز أمام سيمبا التنزاني وصعوده لدوري نصف النهائي لـ دوري أبطال أفريقيا، ويتحدى إنبي.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره إنبي يعد غد الاثنين، في المباراة المؤجلة من الدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب كولر عبر صورة له على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: استمتع باختصار بالصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مع الكابتشبنو، واستعد لمباراة إنبي القادمة في البطولة”.

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وتمكن أبناء القلعة الحمراء من الفوز على فريق سيمبا التنزاني بهدفين دون رد، أمس الجمعة، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليتأهل المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة بثلاثية دون رد بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

ويراقب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مباراة بيترو أتلتيكو ومازيمبي الليلة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث يلتقي الأهلي الفائز منهما في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 19 أبريل الحالي.