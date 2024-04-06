دي بروين يحقق رقمًا قياسيًا بعد فوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الفوز الكبير برباعية مقابل هدفين على حساب كريستال بالاس، ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن الدولي البلجيكي، كيفن دي بروين قد صنع 17 هدفا من أهداف إرلينج هالاند لصالح مانشستر سيتي.

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ويعد هذا العدد من الصناعات من لاعب لآخر في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية الموسم في جميع المسابقات.

وتمكن كيفين دي بروين، من تسجيل هدفين أمام كريستال بالاس، ليصل للهدف رقم 100 مع مانشستر سيتي، في جميع المسابقات.

وبهذا النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة الـ70 في المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليج بالتساوي مع ليفربول، إلا أن فارق الأهداف لصالح الريدز.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي، سيخوض مواجهة من العيار الثقيل، ضد ريال مدريد يوم 9 إبريل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.