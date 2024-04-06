ليفركوزن يعادل رقم بايرن ميونخ القياسي في الدوري الألماني

تلقى فريق بايرن ميونخ، اليوم السبت، خسارة مفاجئة، أمام نظيره هايدينهايم، بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الألماني.

وعلى الجانب الآخر، تمكن فريق باير ليفركوزن من الفوز أمام يونيون برلين بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الـ28 من البوندسليجا.

وسجل هدف باير ليفركوزن، الوحيد فيرتز في الدقيقة 45+8 من ركلة جزاء.

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ووصل نادي باير ليفركوزن، للمباراة 28 في الدوري الألماني، دون خسارة، هذا الموسم (24 انتصارا- 4 تعادلات)، وهو رقم قياسي في تاريخ المسابقة مناصفة مع بايرن ميونخ الذي تفادى الهزيمة في أول 28 مباراة في موسم (2013- 2014).

وبحسب شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، أصبح هايدنهايم أول فريق صاعد حديثا للبوندسليجا ينجح الفوز على بايرن بعد التأخر بهدفين، وذلك طوال تاريخ المسابقة.

ترتيب الدوري الألماني بعد فوز باير ليفركوزن وخسارة بايرن ميونخ

1- باير ليفركوزن 76 نقطة

2- بايرن ميونخ 60

3- شتوتجارت 57

4- لايبزيج 53

5- بروسيا دورتموند 53

6- آينتراخت فرانكفورت 42

7- أوجسبورج 36

8- فرايبورج 36

9- هوفنهايم 33

10- هايدينهايم 33