بعد خسارة بايرن ميونخ وفوز ليفركوزن.. ترتيب الدوري الألماني

خسر فريق بايرن ميونخ اليوم السبت أمام نظيره هايدينهايم، بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الألماني، وابتعد عن المصتدر باير ليفركوزون.

وافتتح التسجيل لبايرن ميونخ هاري كين في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، ثم أحرز الثاني جانبري في الدقيقة 45+1.

وفي مجريات الشوط الثاني تمكن سيسا من تسجيل الهدف الأول لـ هايدينهايم في الدقيقة 50، وفي الـ51 وضع كليندينست الثاني، وهو الذي سجل الثالث أيضًا في الدقيقة 79.

وعلى الجانب الآخر، تمكن فريق باير ليفركوزن من الفوز أمام يونيون برلين بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الـ28 من البوندسليجا.

وسجل هدف باير الوحيد فيرتز في الدقيقة 45+8 من ركلة جزاء.

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ووسع باير ليفركوزن الفارق بينه وبين بايرن ميونخ لـ16 نقطة، ليقترب تشابي ألونسو من تحقيق لقب الدوري الألماني.

ترتيب الدوري الألماني بعد فوز باير ليفركوزن وخسارة بايرن ميونخ

1- باير ليفركوزن 76 نقطة

2- بايرن ميونخ 60

3- شتوتجارت 57

4- لايبزيج 53

5- بروسيا دورتموند 53

6- آينتراخت فرانكفورت 42

7- أوجسبورج 36

8- فرايبورج 36

9- هوفنهايم 33

10- هايدينهايم 33

11- فيردر بريمن31

12- يونيون برلين 29

13- بروسيا مونشجلادباخ 28

14- فولفسبورج 28

15- بوخوم 26

16- ماينز 23

17- كولن 22

18- دارمشتات 14