شكرا لقرائتكم خبر عن مدفع الإفطار.. عمرو زكى يزلزل استاد القاهرة بهدف فى الجزائر بتصفيات مونديال 2010 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل عمرو زكي، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، هدفا لا ينسى فى مرمى الجزائر في مباراة العودة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2010، فى الدقيقة الأولى ليحيى آمال المصريين بإقتراب الإنجاز والصعود للمونديال، وهو ما لم يتحقق، حيث انتهت المباراة بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين ليتم إقامة لقاء فاصل فى السودان ولم يتأهل المنتخب وقتها.

عمرو زكى من أبرز عناصر الجيل الذهبى للكرة المصرية، تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وساهم بصورة كبيرة فى فوز الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية مرتين فى 2006 و2008.

وحقق عمرو زكى المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة الأفريقية 2008 برصيد 4 أهداف بفارق هدف واحد عن صامويل إيتو هداف البطولة. وبذلك كان لزكي دورا كبيرا في فوز مصر باللقب للمرة الثانية على التوالي.

شارك عمرو زكي مع المنتخب بشكل ثابت في تصفيات كأس العالم 2010 وأحرز هدفاً في مرمى زامبيا لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

وتوج عمرو زكى مع المنتخب الوطنى ببطولة الأمم الأفريقية عامى 2006 و2008 على التوالى، كما سجل 29 هدفاً دولياً، بالإضافة إلى تتويجه ببطولتى لكأس مصر واحدة مع إنبى والأخرى مع الزمالك، شارك مع الأبيض فى 88 مباراة على مدى تاريخه سجل خلالهما 35 هدفاً، ومن أهدافه التى لن تنسى الثنائية التى سجلها فى شباك ليفربول بقميص ويجان.