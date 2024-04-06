شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد يعوض غياب كريم العراقي عن المصرى أمام مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة علي ماهر المدير الفني للفريق، على تجهيز أحمد عيد لقيادة الجبهة اليمنى للفريق في اللقاء المقبل أمام مودرن فيوتشر، وذلك لتعويض غياب كريم العراقي.

وتأكد غياب الثنائي صلاح محسن وكريم العراقي لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق القادمة أمام نظيره فريق فيوتشر والمقرر إقامتها فى الرابعة عصر الخميس المقبل باستاد برج العرب، بعد حصول صلاح محسن على الكارت الأحمر خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، والتي شهدت كذلك حصول كريم العراقي على الإنذار الثالث.

وكان المصري قد خسر في اللقاء الماضي أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتراجع المصري إلى المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة، متساوياً مع الاتحاد السكندري صاحب قمة الترتيب، وإنبي الوصيف بنفس الرصيد.