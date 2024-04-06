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روما يحسم الديربي بهدف في شباك لاتسيو بالدوري الإيطالي

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ياسر رشاد - القاهرة - حسم فريق روما ديربي العاصمة الإيطالية بهدف في شباك لاتسيو اليوم، السبت، على ملعب "الأولمبيكو" فى الجولة 31 من .

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق جيانلوكا مانشيني  في الدقيقة 42 من عمر المباراة.

يحتل روما المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى الإيطالي برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن بولونيا الرابع، بينما يأتي لاتسيو في المركز السابع برصيد 47 نقطة.

وينفرد فريق إنتر ميلان بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 79 نقطة نقطة ويليه ميلان في المركز الثاني بفارق 11 نقطة.

تشكيل روما أمام لاتسيو..

 ميلي سفيلار - ديوجو يورينتي- زيكي سيليك- جيانلوكا مانشيني - أنخيلينو - بريان كريستانتي- لورينزو بيليجريني- لياندرو باريديس - باولو ديبالا- روميلو لوكاكو- ستيفان الشعراوي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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