شكرا لقرائتكم خبر عن نوستاليجا النجوم.. مروة عبد العال بطلة التجديف: بحب بكار وأتابعه كثيراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستاليجا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب.

نجمنا اليوم في نوستاليجا النجوم هى مروة عبد العال لاعبة منتخب التجديف والحاصلة على الكثير من الميداليات و البطولات

قالت مروة عبد العال، إنها تحب شخصية بكار، وتتابعها باستمرار لأنها تذكرها بشهر رمضان.

وأضافت بطلة التجديف، أن شهر رمضان مرتبط لديها بطقوس وروحانيات، إلا أن حلقات مسلسل بكار تذكرها دائما بالشهر الكريم.