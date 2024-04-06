شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي عن منافسه فى نصف نهائي أفريقيا: "مازيمبي التحدي القادم للأبطال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الصفحة الرسمية للأهلي عن مواجهة مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الصعود إلى نصف النهائي عقب الفوز على سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري الأبطال.

وكتبت الصفحة الرسمية للأهلي على تويتر، "مازيمبي التحدى القادم للأبطال في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وحسم فريق مازيمبي الكونغولى تأهله لملاقاة الأهلى فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق الفوز خارج ملعبه على مضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي 2-1، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "11 نوفمبر " بالعاصمة لواندا في أنجولا في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



أحرز جوناثان تورو هدف التقدم لصالح الفريق الأنجولى فى الدقيقة 29، ثم سجل فيليبي كينزومبي هدف تعادل مازيمبي فى الدقيقة 82، قبل أن يحرز جويل بيا هدف الفوز فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.



كان فريق مازيمبي قد سقط فى فخ التعادل السلبي أمام بترو أتلتيكو الأنجولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.