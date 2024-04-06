شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يكثف تدريباته فى الأيام الأخيرة قبل السفر للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثف الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات، من تدريباته لأكثر من فترة في الأيام الأخيرة قبل السفر للمغرب للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا التي تقام في شهر أبريل الجاري، والمؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة الصالات نهاية العام الجاري.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات يوم 11 أبريل الجاري، وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة مع منتخبات ليبيا، موريتانيا وناميبيا.

وتغادر بعثة منتخب الصالات القاهرة خلال أيام متجهة إلى المغرب، استعدادًا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا والتي يخوض منتخب مصر منافساتها ضمن المجموعة الثانية.

واختار جهاد عرفة المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة الصالات، القائمة النهائية للاعبين التى ستشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فى المغرب أبريل الجارى.

وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من جمال عبد الناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح، واللاعبين: مصطفى عيد، عبدالرحمن عيد، خالد مارادونا، عصام علاء، محمد سعيد، محمد كوكى، علاء عيسي، محمد طلعت، عبد الرحمن سيد، خالد وليد وأحمد على.