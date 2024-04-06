شوط أول سلبي بين الشباب والطائي في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مجريات الشوط الأول من مباراة الشباب السعودي والطائي التي تقام على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن للمحترفين.

الشوط الأول شهد تفوقا نسبيا لصالح الشباب من حيث الاسحواذ ولكن دون خطورة كبيرة على مرمى الطائي الذي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في النصف الاول من المباراة.

ويحتل الشباب المركز الحادي عشر في سلم ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة بينما يحتل الطائي المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة.

وكان الشباب قد فاز في الجولة الماضية على الرياض بهدف ويسعى لمواصلة النتائج الجيدة بعد الإخفاقات المتتالية على مدار الموسم الحالي.

تشكيل الشباب أمام الطائي

مصطفى ملائكة، حسين الصبياني، حمد اليامي، إياغو سانتوس، رومان سايس، نادر الشراري، غوستافو كويلار، مصعب الجوير، نواف الصعدي، يانيك كاراسكو، حبيب ديالو.

تشكيل الطائي أمام الشباب..

ويبدأ الشباب المباراة بالتشكيل التالي: فيكتور براغا، إبراهيم النخلي، إنزو روكو، روبرت باور، صفوان الجهني، ألفا سيميدو، بيرنارد منساه، راكان الشملان، أندريه كورديا، فيرجل ميسيدجان، ماركو دوقانيتش.