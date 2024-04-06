بايرن ميونخ يكشف موقفه من الإطاحة بـ توخيل قبل مواجهة آرسنال في دوري أبطال أوروبا

تحدثا المديران الرياضيان لنادي بايرن ميونخ، ماكس إيبرل وكريستوف فرويند، عن مستقبل المدرب توماس توخيل، بعد السقوط أمام هايدنهايم بنتيجة (3-2)، اليوم السبت.

وتلقى بايرن ميونخ، هزيمة مفاجئة أمام هايدنهايم، والخسارة الخامسة، في آخر 12 مباراة خاضها بالدوري الألماني، وبات يبتعد بفارق 16 نقطة عن متصدر الترتيب، باير ليفركوزن.

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وعن ذلك، قال فرويند في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “يجب على كل شخص، عقب المباراة، النظر في المرآة وسؤال نفسه، ما إذا كان قدم كل ما لديه”.

وعلى الجانب الأخر قال ماكس إيبرل: “وضع توماس كل شيء في غرفة الاجتماعات خلال الأسبوع. عندما تشاهد شيء من هذا القبيل من اللاعبين، فهذا ليس ما يستحقه توماس”.

وقال توماس توخيل، بعد الهزيمة من هايدنهايم: “كانت هذه مجرد نتيجة منطقية لأول خمس دقائق من الشوط الثاني. كان اللاعبون متهاونين للغاية وضعفاء جدًا في الصراعات الفردية للتمكن من السيطرة”.

وعن مواجهة أرسنال، قال: “لا أعرف الآن. سأعرف غدًا، سأعرف بعد غد. من الصعب التحدث عن الآثار الإيجابية. نحن هنا الآن في منطقة مشجعين هايدنهايم ويُفترض أن أتحدث عن تأثير إيجابي”.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين أرسنال وبايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ستقام يوم 9 أبريل المقبل على ملعب الإمارات في مدينة لندن.