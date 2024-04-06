الزمالك يكشف ضربة جديدة في صفوفه وسبب غياب شيكابالا عن التدريبات

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز ضربة جديدة، قبل مواجهة فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وستقام مباراة الزمالك ضد فيوتشر في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، مساء غدًا السبت على ملعب ستاد القاهرة، في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة.

وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للأبيض في تصريحات عبر الموقع الرسمي: “محمود علاء مدافع الفريق تعرض للإصابة بجزع في أربطة الكاحل خلال التدريبات الأخيرة قبل مباراة فيوتشر”.

اقرأ أيضا.. جوميز يتحدث عن مباراة فيوتشر وغيابات الزمالك

وتابع طبيب الزمالك: “علاء يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة الحالية، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن”.

وتابع: “محمود “شيكابالا” قائد الأبيض حصل على راحة من التدريبات الجماعية مساء اليوم السبت، لإصابته بنزلة برد”.

واختتم طبيب الزمالك: “”شيكابالا” سيتواجد في مباراة فيوتشر غدًا بصورة طبيعية، ولكن تم الاتفاق مع الجهاز الفني على إراحة اللاعب من مران اليوم”.