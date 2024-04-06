الخليج 365 يكشف تفاصيل إصابة الشحات القوية في مباراة سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر لموقع "الخليج 365" تفاصيل إصابة جناح الأهلي، حسين الشحات، التي تعرض لها في مباراة الأمس ضد سيمبا التنزاني.

وكشف المصدر أن إصابة الشحات عبارة عن شرخ في عضلة الوجه، ومن الممكن أن تحتاج لتدخل جراحي.

وأكد أن العلاج الآن هو إراحة الفك، والأشعة ستحسم الموقف النهائي لأن بعض الإصابات تحتاج لتدخل جراحي لتثبيت الفك.

وأوضح المصدر أن هذا النوع من العمليات يستغرق من 4 إلى 6 أسابيع وبعدها يستكمل اللاعب علاجه.

الجدير بالذكر أن الأهلي فاز على سيبما بنتيجة 2/0 في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتأهل إلى نصف النهائي.