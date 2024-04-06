"تعمد".. يانج أفريكانز يصدر بيانا ناريا بشأن هدفه الملغي ضد صن داونز

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدر نادي يانج أفريكانز التنزاني، بيانا رسميا يؤكد فيه التقدم بشكوى ضد طاقم تحكيم مباراته مع صن داونز أمس الجمعة.

وجاءت تلك الشكوى بسبب إلغاء هدف مثير للشكوك ليانج أفريكانز، قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح وفوز صن داونز 3/2 ويتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال يانج أفريكانز في الشكوى المقدمة إلى الاتحاد الإفريقي "كاف"، أن هناك تلاعب من حكام الساحة وتقنية الفيديو في الهدف الذي تم إلغاؤه.

وأوضح الفريق التنزاني أن حكام اللقاء تعمدوا عدم احتساب الهدف، بجانب الأخطاء المتعددة التي شهدتها المباراة.

وطلب مسئولو يانج أفريكانز بتفريغ المحادثة بين حكم الساحة وحكم الفيديو، التي جرت عند مراجعة الهدف.