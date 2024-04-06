مدرب الزمالك: قلت للاعبين علينا أن نحقق البطولة من أجل روح مدحت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث المدير الفني لفريق الزمالك، جوزيه جوميز، عن مباراة مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي: "أريد أن أعزي عائلة المعد البدني لفريقنا محمد مدحت، فكان إنسان رائع، رحمة الله عليه، أمر حزين أن يفارقنا وهو في عمر الثلاثين".

وأضاف: "كان موقف صعب للجميع وحالتنا صعبة بعدما علمنا بخبر وفاة محمد مدحت قبل دقائق من انطلاق مران الخميس، وقلت للاعبين علينا أن نبذل أقصى مجهود ونحقق البطولة من أجل روح مدحت".

وعن المباراة، أردف: "دائما ما أنظر لمثل هذه المباريات كأنها شوطين، وبالفعل انتهى الشوط الأول، والثاني سوف يبدأ غدا".

وواصل: "علينا أن نقاتل لتحقيق الفوز وحسم التأهل، وحمزة المثلوثي يمتلك قوة وسرعة كبيرة ومشاركته كمدافع مناسب له وإمكانياته الفنية".

وأوضح: "صبحي قام برد فعل معين خلال التدريبات تسبب في إصابته وهو غير جاهز لمواجهة مودرن فيوتشر، لكن لدينا 3 حراس آخرين".

وأتم البرتغالي: "عشنا أسبوع صعب بسبب الإصابات، تحديدا بعد كسر فك أوباما، وحتى الآن لا نعرف موعد عودته لذلك سنسأل الطبيب أولا".

ويلاقي الزمالك نظيره فيوتشر غدا الأحد، ضمن مواجهات إياب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث انتهت المباراة الأولى بفوز الأبيض 2-1.

اقرأ أيضًا:

تعرف على منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الخليج 365 يكشف تفاصيل إصابة الشحات القوية في مباراة سيمبا

"تعمد".. يانج أفريكانز يصدر بيانا ناريا بشأن هدفه الملغي ضد صن داونز