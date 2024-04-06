طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة مدافع الفريق في التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضح طبيب نادي الزمالك، محمد أسامة، تفاصيل إصابة محمود علاء مدافع الفريق، خلال التدريبات الأخيرة استعداد لمباراة مودرن فيوتشر.

وأكد الدكتور من خلال المركز الإعلامي للفريق، أن المدافع تعرض لإصابة بجزع في أربطة الكاحل خلال التدريبات الأخيرة للفريق.

وكشف أن اللاعب يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الجارية، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

ويلاقي الزمالك مواطنه مودرن فيوتشر غدا الأحد، ضمن مواجهات إياب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الأبيض 2-1.

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