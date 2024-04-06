طبيب الزمالك يكشف سبب غياب شيكابالا عن التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف طبيب نادي الزمالك، محمد أسامة، سبب تخلف محمود عبد الرازق "شيكابالا" عن تدريبات الفريق الأول قبل مواجهة مودرن فيوتشر.

وأوضح الدكتور من خلال المركز الإعلامي للفريق، أن شيكابالا حصل على راحة من التدريبات الجماعية اليوم السبت، بسبب تعرضه لنزلة برد.

وأكد أن اللاعب سيتواجد في مباراة الغد بشكل طبيعية، ولكن تم الاتفاق مع الجهاز الفني على إراحة اللاعب من تدريبات اليوم السبت.

ويلاقي الزمالك مواطنه فيوتشر غدا الأحد، ضمن مواجهات إياب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الأبيض 2-1.

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