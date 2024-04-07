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أتليتك بيلباو يتوج بكأس ملك إسبانيا

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ياسر رشاد - القاهرة - توج أتليتك بيلباو ببطولة كأس ملك إسبانيا بعد انتصاره على ريال مايوركا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

أحرز داني رودريجيز لاعب مايوركا هدف التقدم في الدقيقة 21 ليتقدم الفريق في الشوط الأول بهدف نظيف على بيلباو.

وفي الشوط الثاني أدرك بيلباو التعادل بعدما سجل لاعبه أويهن سانكيت لاعب أتلتيك بيلباو هدف التعديل في الدقيقة 50، لتنتهي الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل أن يحسمها بيلباو في ركلات الترجيح و يتوج بالكأس .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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