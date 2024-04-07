أتليتك بيلباو يتوج بكأس ملك إسبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - توج أتليتك بيلباو ببطولة كأس ملك إسبانيا بعد انتصاره على ريال مايوركا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

أحرز داني رودريجيز لاعب مايوركا هدف التقدم في الدقيقة 21 ليتقدم الفريق في الشوط الأول بهدف نظيف على بيلباو.

وفي الشوط الثاني أدرك بيلباو التعادل بعدما سجل لاعبه أويهن سانكيت لاعب أتلتيك بيلباو هدف التعديل في الدقيقة 50، لتنتهي الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل أن يحسمها بيلباو في ركلات الترجيح و يتوج بالكأس .