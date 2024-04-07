الخطيب يهنئ سيدات طائرة الأهلي بالتتويج بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - وجه محمود الخطيب ، رئيس النادي الأهلي ، التهنئة للاعبات الفريق الأول للكرة الطائرة وجهازهن الفني والإداري والطبي، باستمرار مسيرة التفوق والفوز ببطولة الدوري، للمرة الـ«40» في تاريخ النادي والـ«29» على التوالي. وأشاد بالأداء المتميز للاعبات الفريق خلال مشوار البطولة وحسم اللقب عن جدارة واستحقاق.

وأشار رئيس النادي إلى أن التتويج بالدوري ومن قبله الفوز بكأس السوبر يضاعفان المسئولية على الجميع نحو استمرار العمل الجاد وبذل أقصى الجهد خلال الفترة القادمة، لتحقيق المزيد من البطولات.

وأكد الخطيب ثقته الكاملة في كافة عناصر المنظومة لاستكمال مسيرة النجاحات، والمنافسة بقوة على لقبي كأس مصر وبطولة إفريقيا، لإسعاد جماهير الأهلي القاسم المشترك في كافة الإنجازات.