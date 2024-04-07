مباريات يغيب فيها حسين الشحات عن الاهلي.. بينهم القمة

يفقد الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، خدمات حسين الشحات، خلال الفترة المقبلة، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة سيمبا.

وتعرض حسين الشحات، لإصابة في الوجه بعد تدخل قوي من مدافع سيمبا التنزاني، والتي حصل فيها على ركلة جزاء لصالح الاهلي.

وكان الاهلي قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على سيمبا بنتيجة 3-0 مجموع المباراتين.

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وأثبتت الأشعة إصابة حسين الشحات لاعب الاهلي، بشرخ في عظمة الوجه ناحية اليمين، و نزيف أسفل العين.

ومن المقرر أن يغيب جناح المارد الأحمر، عن الملاعب فترة لن تقل عن أسبوعين بشكل مبدئي، كما سيرتدي قناعًا للوجه لحين تحسن حالته.

كم مباراة يغيب فيها حسين الشحات عن الاهلي؟

وبذلك سيغيب الشحات، عن الاهلي في مباراة إنبي المرتقبة ببطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء بعد غد الاثنين.

كما يغيب عن مباراة الفريق ضد زد، في بطولة الدوري المصري، يوم الخميس الموافق 11 أبريل الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويواجه كولر، مدرب الاهلي، أزمة قوية بسبب غياب حسين الشحات، أيضًا عن مباراة قمة الدوري أمام الزمالك، يوم 15 أبريل الجاري.

وسيخوض المارد الأحمر مباراتي الذهاب والإياب بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام نظيره سيمبا، بدون مشاركة الشحات أيضًا.