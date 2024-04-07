موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد اكتمال المتأهلين

يقدم لكم موقع “كورة 365″، موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024، بعد اكتمال عقد المتأهلين مساء السبت.

واكتمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز الذي حققه الترجي التونسي على أسيك ميموسا.

وكان صن داونز الجنوب أفريقي، أول المتأهلين إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز الصعب على يانج أفريكانز، بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، عقب نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي.

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وحجز النادي الاهلي، البطاقة الثانية إلى نصف النهائي، بعد الفوز الذي حققه على حساب سيمبا التنزاني بنتيجة 3-0 مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وحسم بطاقة التأهل الثالثة، فريق مازيمبي الكونغولي على حساب بترو أتلتيكو بنتيجة هدفين مقابل هدف، مجموع المباراتين، حيث انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي.

وخطف الترجي التونسي بطاقة التأهل الأخيرة إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على أسيك بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، عقب نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

موعد مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الترجي ضد صن داونز – يوم الجمعة 19 أبريل الجاري – في عقر دار الفريق التونسي.

مازيمبي ضد الاهلي – الجمعة 19 أبريل الجاري – في عقر دار الفريق الكونغولي.

موعد مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

يستضيف صن داونز نظيره الترجي، يوم 26 أبريل الجاري، بينما يحل مازيمبي ضيفًا على حساب الاهلي، في نفس اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، سيعلن عن المواعيد النهائية لمباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، خلال الأيام القليلة القادمة.