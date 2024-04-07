الترجي يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب أسيك ميموزا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي في التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب أسيك ميموزا.

وفاز الترجي التونسي بركلات الترجيح على نظيره أسيك ميموزا، خلال المباراة التي جمعت بينهما السبت، في إطار منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بنتيجة 4-2.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين فريقي الترجي التونسي وأسيك ميموزا، قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، كما هو الحال في لقاء الإياب.

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ويلتقي الترجي التونسي بنظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في إطار منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة 19 أبريل ذهابًا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

فيما تقام مباراة الإياب بين الفريق الجنوب إفريقي، ونظيره التونسي، يوم الجمعة 26 من الشهر ذاته.