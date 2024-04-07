"صراع القمة مشتعل".. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
انتهت مباريات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي التي أقيمت اليوم السبت، حيث سُجل 23 هدفا خلال 7 مواجهات.
وتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا بعد الفوز على برايتون بثلاثية نظيفة، بينما واصل مانشستر سيتي الدفاع عن اللقب بالفوز على كريستال بالاس 4-2.
نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت
مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس - (4-2)
أرسنال ضد برايتون - (3-0)
أستون فيلا ضد برينتفورد - (3-3)
وست هام ضد ولفرهامبتون - (2-1)
إيفرتون ضد بيرنلي - (1-0)
نيوكاسل ضد فولهام - (1-0)
لوتون تاون ضد بورنوث - (2-1)
وجاء ترتيب المقاعد الأوروبية في الدوري الإنجليزي حتى الآن كالتالي:
1.أرسنال - 71 نقطة
2.ليفربول - 70 نقطة
3.مانشستر سيتي - 70 نقطة
4.أستون فيلا - 60 نقطة
5.توتنهام - 57 نقطة
6.مانشستر يونايتد - 48 نقطة
وتستأنف مواجهات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز غدا الأحد، بمباراة مانشستر يونايتد وليفربول.
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