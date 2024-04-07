الزمالك بالزي الأساسي لمواجهة مودرن فيوتشر في الكونفدرالية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أقيم اليوم السبت، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدًا الأحد بالكونفدرالية.

وعلى هامش الاجتماع، تم الاتفاق على ارتداء فريق مودرن فيوتشر اللون الأحمر كاملا، بينما يرتدي حارس المرمى الطقم الأخضر كاملا.

وعلى الجانب الآخر، يرتدي فريق الزمالك اللون الأبيض بالكامل "الأساسي"، ويرتدي حارس مرماه اللون الأصفر.

ويلتقي فيوتشر بنظيره الزمالك غدا الأحد، ضمن مواجهات إياب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية، وانتهت مباراة الذهاب بفوز الأبيض 2-1.

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