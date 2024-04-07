للمرة 40.. سيدات الأهلي يحصدن دوري الطائرة على حساب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصد سيدات الأهلي لقب الدوري المصري للكرة الطائرة على حساب الزمالك، عقب الفوز في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، بثلاث أشواط دون رد.

وتفوق الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-18 ثم حصد الشوط الثاني بنتيجة 25-11، وفاز بالشوط الثالث بنتيجة 25-19.

وفي المواجهة الأولى من المباريات النهائية تفوق الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-0، وفي المواجهة الثانية فاز الزمالك بثلاث أشواط دون رد، ليحسم المارد الأحمر المواجهة الثالثة.

ويعد هذا لقب الدوري رقم 40 لسيدات الأهلي عبر التاريخ، والـ29 على التوالي.

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