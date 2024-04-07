ملف رياضة الخليج 365.. تفاصيل إصابة الشحات.. تصريحات صلاح.. ولافتة تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر الخليج 365 عدة موضوعات مهمة، أمس السبت، أبرزها تفاصيل إصابة حسين الشحات، وتصريحات محمد صلاح مع الموقع الرسمي للريدز، وقصة رفع جماهير الأهلي لافتة تركي آل الشيخ.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس السبت:

الخليج 365 يكشف تفاصيل إصابة الشحات القوية في مباراة سيمبا

كشف مصدر لموقع "الخليج 365" تفاصيل إصابة جناح الأهلي، حسين الشحات، التي تعرض لها في مباراة الأمس ضد سيمبا التنزاني..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

محمد صلاح: "متوترين بالمنافسة على لقبي الدوري الإنجليزي والأوروبي.. وأمارس اليوجا"

كشف محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول، طريقة تعامله خلال المنافسة على لقبي الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي، في الموسم الحالي..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"حبناك لحبك".. قصة رفع جماهير الأهلي لافتة لتركي آل الشيخ في مباراة سيمبا

شهدت مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، مساء أمس في دوري أبطال أفريقيا، رفع جماهير الأول لافتة لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، كُتب عليها: "حبناك لحبك للنادي الأهلي، إهداء من محمود عبد الوهاب"..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تعرف على منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

فاز الأهلي على نظيره سيمبا التنزاني بنتيجة 3/0 بمجموع المباراتين، و2/0 في مباراة الإياب التي أقيمت أمس الجمعة على استاد القاهرة..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

غاضب.. مصدر يكشف موقف عبد القادر بعد خروجه من حسابات كولر

شهدت الفترة الأخيرة استبعاد المدير الفني للأهلي، مارسيل كولر، أحمد عبد القادر من المشاركة مع الأهلي..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أبرزهم أيمن أشرف.. تشييع جنازة والد مروان محسن بحضور لاعبي الأهلي السابقين (صور)

شيعت جنازة والد مروان محسن لاعب الأهلي السابق، بعد ظهر اليوم السبت، من مسجد السيدة نفيسة في القاهرة، وشهدت الجنازة حضور العديد من نجوم الأهلي السابقين مثل، سعد سمير وأيمن أشرف وباسم علي وحسين السيد..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا